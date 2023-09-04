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Сегодня киевское "Динамо" покинет легионер

4 сентября 2023 16:45
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Агабекян Карен
редактор
Сегодня киевское "Динамо" покинет легионер
Легіонери "Динамо" Діалло, Беніто та Перріс. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Если клуб не покупает игроков, что ищет, куда их продать.

По информации журналиста Энди Тодоса, 4 сентября клуб оставит один из легионеров.

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По информации Тодоса, сегодня с вероятностью 99% киевское "Динамо" покинет ямаец Кахим Перрис.

На текущий момент известно, что будет аренда, а не полноценный трансфер.

В ситуации с Перрисом причина трансфера состоит в желании игрока получать игровое время. Именно из-за его отсутствия Кахима не оказалось в списке вызванных игроков на матчи сборной Ямайки.

В киевском "Динамо" Перрис не смог закрепиться лишь из-за недоверия главного тренера Мирчи Луческу, который предпочитал не давать шансов футболисту. Подобная ситуация была с Джастином Лонвейком и Микаэлем Дуэлундом.

В "Динамо" Перрис провел всего 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Популярный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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