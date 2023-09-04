Сегодня киевское "Динамо" покинет легионер
Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Если клуб не покупает игроков, что ищет, куда их продать.
По информации журналиста Энди Тодоса, 4 сентября клуб оставит один из легионеров.
Ранее стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался от приобретения нового центрального защитника. Возможно, на это повлиял вылет из еврокубков.
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По информации Тодоса, сегодня с вероятностью 99% киевское "Динамо" покинет ямаец Кахим Перрис.
На текущий момент известно, что будет аренда, а не полноценный трансфер.
В ситуации с Перрисом причина трансфера состоит в желании игрока получать игровое время. Именно из-за его отсутствия Кахима не оказалось в списке вызванных игроков на матчи сборной Ямайки.
В киевском "Динамо" Перрис не смог закрепиться лишь из-за недоверия главного тренера Мирчи Луческу, который предпочитал не давать шансов футболисту. Подобная ситуация была с Джастином Лонвейком и Микаэлем Дуэлундом.
В "Динамо" Перрис провел всего 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Популярный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
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