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Сьогодні київське "Динамо" залишить легіонер

4 вересня 2023 16:45
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Агабекян Карен
редактор
Сьогодні київське "Динамо" залишить легіонер
Легіонери "Динамо" Діалло, Беніто та Перріс. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Якщо клуб не купує гравців, що шукає, куди їх продати.

За інформацією журналіста Енді Тодоса, 4 вересня клуб залишить один із легіонерів.

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За інформацією Тодоса, сьогодні із ймовірністю 99% київське "Динамо" залишить ямаєць Кахім Перріс.

На даний момент відомо, що буде оренда, а не повноцінний трансфер.

У ситуації з Перрісом причина трансферу полягає у бажанні гравця отримувати ігровий час. Саме через його відсутність Кахіма не опинилося у списку викликаних гравців на матчі збірної Ямайки.

У київському "Динамо" Перріс не зміг закріпитися лише через недовіру головного тренера Мірчі Луческу, який вважав за краще не давати шансів футболістові. Подібна ситуація була з Джастіном Лонвейком та Мікаелем Дуелундом.

У "Динамо" Перріс провів лише 15 матчів, у яких віддав три результативні передачі. Популярний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість гравця у 700 тисяч євро.

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