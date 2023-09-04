Трансфер "Динамо": Стало известно, в какой клуб сегодня перейдет легионер киевлян

Кахим Пэррис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" решило продать правого вингера сборной Ямайки Кахима Пэрриса. Футболист так и не получил шансов от главного тренера Мирчи Луческу.

Футболист перейдет в аренду в чемпионат Азербайджана, сообщило ТаТоТаке.

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По информации источника, Пэррис уйдет в аренду на сезон в "Сабах", который сейчас находится во второй части турнирной таблицы Азербайджанской премьер-лиги.

Отметим, что в киевском "Динамо" Пэррис не смог закрепиться из-за недоверия главного тренера Мирчи Луческу, который предпочитал почти не давать шансов футболисту. Подобная ситуация была с Джастином Лонвейком и Микаэлем Дуэлундом.

В "Динамо" Пэррис провел всего 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Популярный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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