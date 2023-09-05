Україна — Англія: суперник команди Реброва постраждав через травми лідерів

Джек Гріліш дивується. Фото: Reuters/Ed Sykes

Одразу кілька футболістів збірної Англії не зіграють проти України у матчі відбору на Євро-2024. Команда Гарета Саутгейта зазнала втрат напередодні виїзного поєдинку.

Джек Гріліш та Трент Олександр-Арнольд не зіграють проти України, повідомила Федерація футболу Англії.

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Обидва футболісти збірної Англії, які пропустять зустріч з Україною, нещодавно зазнали травм. Тренерський штаб "трьох левів" не хоче форсувати терміни відновлення гравців, тому їм надали час для відпочинку та лікування.

Александр-Арнольд отримав травму. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадрові втрати збірної Англії

Трент Александер-Арнольд отримав пошкодження задньої поверхні стегна у матчі з "Астон Вілла", в якому "Ліверпуль" переміг з рахунком 3:0. Медичний штаб "червоних" вважає, що до середини вересня футболістові не можна повертатись до тренувань.

Півзахисник Джек Гріліш пропустить вересневі матчі збірної Англії через травму стегна. Через це пошкодження він не зіграв у поєдинку за "Манчестер Сіті" проти "Фулгема" (5:1). Гарет Саутгейт викликав до національної команди Кірана Тріпп'єра з "Ньюкасла".

Поєдинок Україна — Англія відбудеться у суботу, дев'ятого вересня, на стадіоні "Тарчинськи Арена" у польському Вроцлаві.

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