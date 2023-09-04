Перше тренування збірної України перед матчами з Англією та Італією: відео

Сергій Ребров — головний тренер збірної України. Фото: УАФ

Збірна України у польському Вроцлаві розпочала підготовку до наступних матчів відбору на чемпіонат Європи-2024. Українців чекають матчі з Англією та Італією.

Тренерський штаб Сергія Реброва першого дня працював з гравцями "Динамо" та "Шахтаря", повідомила УАФ.

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Відео першого тренування збірної України

Підопічні Реброва 9 вересня у Вроцлаві зіграють матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії, якій поступилися у Лондоні — 0:2. Тоді національною командою керував Руслан Ротань.

12-го вересня в Мілані на Україну чекає матч проти Італії, яку нещодавно очолив Лучано Спалетті. Фахівець на тренерському містку замінив Роберто Манчіні, у якого був конфлікт із Федерацією футболу та грошова пропозиція із Саудівської Аравії.

На цей час у групі С збірна України провела три поєдинки. Крім поразки Англії, з Ребровим команда виграла у Північної Македонії та Мальти.

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