Первая тренировка сборной Украины перед матчами с Англией и Италией: видео

Сергей Ребров — главный тренер сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в польском Вроцлаве начала подготовку к следующим матчам отбора на чемпионат Европы-2024. Украинцев ждут матчи с Англией и Италией.

Тренерский штаб Сергей Реброва в первый день работал с игроками "Динамо" и "Шахтера", сообщила УАФ.

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Видео первой тренировки сборной Украины

Подопечные Реброва 9 сентября во Вроцлаве сыграют матч отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии, которой уступили в Лондоне — 0:2. Тогда национальной командой руководил Руслан Ротань.

12-го сентября в Милане Украину ждет матч против Италии, которую недавно возглавил Лучано Спалетти. Специалист на тренерском мостике заменил Роберто Манчини, у которого был конфликт с Федерацией футбола и денежное предложение из Саудовской Аравии.

На текущий момент в группе С сборная Украины провела три поединка. Кроме поражения Англии, с Ребровым команда выиграла у Северной Македонии и Мальты.

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