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Сборная Украины начала подготовку к матчам против Англии и Италии

3 сентября 2023 15:02
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины начала подготовку к матчам против Англии и Италии
Тарас Степаненко и Сергей Ребров. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины под руководством главного тренера Сергея Реброва начала подготовку к сентябрьским матчам. Команда сыграет в отборе на чемпионат Европы-2024.

Готовиться к матчам команда будет в Польше, сообщили в УАФ.

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Пока с игроками "Динамо" и "Шахтера"

По информации от УАФ, к команде во Вроцлаве присоединились игроки "Динамо" и "Шахтера". Если дончане сыграли свой матч 6-го тура УПЛ 2 сентября против "Миная" (4:1), то киевляне пропускали тур.

Пока в группе С сборная Украины провела три поединка, в которых набрала шесть очков. Единственное поражение украинцам нанесла Англия, которая воспользовалась тем, что сине-желтых тренировал Руслан Ротань. С Ребровым команда выиграла у Северной Македонии и Мальты.

На мини-сборе к сборной Украины присоединился ранее восстанавливавшийся от травмы в Сербии капитан Андрей Ярмоленко.

Прибытие легионеров в национальную команду ожидается в понедельник, 4 сентября.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

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