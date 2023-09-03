Сборная Украины начала подготовку к матчам против Англии и Италии

Тарас Степаненко и Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством главного тренера Сергея Реброва начала подготовку к сентябрьским матчам. Команда сыграет в отборе на чемпионат Европы-2024.

Готовиться к матчам команда будет в Польше, сообщили в УАФ.

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Пока с игроками "Динамо" и "Шахтера"

По информации от УАФ, к команде во Вроцлаве присоединились игроки "Динамо" и "Шахтера". Если дончане сыграли свой матч 6-го тура УПЛ 2 сентября против "Миная" (4:1), то киевляне пропускали тур.

Пока в группе С сборная Украины провела три поединка, в которых набрала шесть очков. Единственное поражение украинцам нанесла Англия, которая воспользовалась тем, что сине-желтых тренировал Руслан Ротань. С Ребровым команда выиграла у Северной Македонии и Мальты.

На мини-сборе к сборной Украины присоединился ранее восстанавливавшийся от травмы в Сербии капитан Андрей Ярмоленко.

Прибытие легионеров в национальную команду ожидается в понедельник, 4 сентября.

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