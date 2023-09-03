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Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Англії та Італії

3 вересня 2023 15:02
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Англії та Італії
Тарас Степаненко і Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України під керівництвом головного тренера Сергія Реброва розпочала підготовку до вересневих матчів. Команда зіграє у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Готуватися до матчів команда буде в Польщі, повідомили в УАФ.

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Поки з гравцями "Динамо" та "Шахтаря"

За інформацією від УАФ, наразі до команди у Вроцлаві приєднались гравці "Динамо" та "Шахтаря". Якщо донеччани зіграли свій матч 6-го туру УПЛ 2 вересня проти "Минаю" (4:1), то кияни пропускали тур.

Наразі в групі С збірна України провела три поєдинки, в яких набрала шість очок. Єдину поразку українцям завдала Англія, яка скористалась тим, що синьо-жовтих тренував Руслан Ротань. З Ребровим команда виграла у Північної Македонії та Мальти.

На мінізборі до збірної України приєднався капітан Андрій Ярмоленко, який відновлювався від травми у Сербії.

Прибуття легіонерів в національній команді очікують в понеділок, 4 вересня.

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