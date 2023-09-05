У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли

Хосеп Ґвардіола під час матчу. Фото: REUTERS/Phil Noble

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола став основним кандидатом на заміну Гарету Саутгейту у збірній Англії. Керівництво "містян" вже шукає потенційну заміну наставникові.

Перейняти естафету у Гвардіоли може зірка тренерського цеху, повідомляє Daily Mail.

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Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" розрахований до 2025 року, але він може достроково піти з клубу заради роботи у збірній Англії. Не виключено, що каталонець проводить на "Етіхаді" останній сезон.

Заміни для Гвардіоли в "Сіті"

Наставник збірної Англії залишить свою посаду після Євро-2024. Футбольна Асоціація хоче одразу ж призначити на його місце нового тренера. Попередні переговори із Гвардіолою вже відбулися, Хосеп готовий до цього виклику.

Гвардіола керує грою "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Каталонець може стати першим іноземним тренером у збірній Англії з часів італійця Фабіо Капелло (працював з 2008 до 2012 року — Ред.). Однак у Хосепа Гвардіоли є зобов'язання перед "Манчестер Сіті". Він не може в односторонньому порядку розірвати контракт із клубом.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року та за час свого перебування у клубі виграв п'ять титулів Прем'єр-ліги. Минулого сезону він привів "городян" до требла.

Серед інших кандидатів на посаду наставника збірної Англії опинилися Едді Хау з "Ньюкасла", Маурісіо Почеттіно з "Челсі", Брендан Роджерс з "Селтіка" та безробітний Грем Поттер. Проте поки невідомо, хто замінить самого Гвардіолу у "Сіті". Керівництво клубу готово до переговорів із зіркою тренерського цеху.

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