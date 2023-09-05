У збірній України розповіли, чому не викликали Маліновського

Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Новачок італійського "Дженоа" Руслан Маліновський пропустить матч збірної України проти Англії в рамках відбору не Євро-2024. Півзахисник не отримав виклику до національної команди.

Голкіпер Георгій Бущан та захисник Олександр Караваєв прокоментували ситуацію в сюжеті для YouTube-каналу "Взбірна".

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Руслан Маліновський перейшов до італійського "Дженоа" з французького "Марселя" минулого літа. 30-річний хавбек звикає до нової команди та пропустить щонайменше найближчий матч збірної України в рамках відбіркового циклу на континентальну першість.

Що сказали Бущан та Караваєв

Захисник "Динамо" пояснив, що при зміні клубу футболістам необхідно закріпитись у новому колективі. Це потребує часу і сил.

"Але головне, щоб Маліновський знайшов свою команду. Він дуже хотів перейти до "Дженоа", і було б чудово, щоб у Руслана там все вийшло", — розповів Олександр Караваєв.

Караваєв та Бущан у поїзді. Скриншот YouTube

Голкіпер "Динамо" додав, що у "Дженоа" теж наполягали на трансфері Маліновського. Український футболіст був необхідний головному тренеру "грифонів".

"Його хотіли бачити в цій команді, і це дуже великий плюс. Руслан знайомий з італійським футболом, він вивчив мову, Малиновському не знадобиться багато часу на адаптацію", — пояснив Георгій Бущан.

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