В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Малиновского
Новичок итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский пропустит матч сборной Украины против Англии в рамках отбора не Евро-2024. Полузащитник не получил вызов в национальную команду.
Голкипер Георгий Бущан и защитник Александр Караваев прокомментировали ситуацию в сюжете для YouTube-канала "Взбірна".
Руслан Малиновский перешел в итальянский "Дженоа" из французского "Марселя" минувшим летом. 30-летний хавбек привыкает к новой команде и пропустит как минимум ближайший матч сборной Украины в рамках отборочного цикла на континентальное первенство.
Что сказали Бущан и Караваев
Защитник "Динамо" объяснил, что при смене клуба футболистам необходимо закрепиться в новом коллективе. Это требует и времени, и сил.
"Но главное, чтобы Малиновский нашел свою команду. Он очень хотел перейти в "Дженоа", и было бы здорово, чтобы у Руслана там все получилось", — рассказал Александр Караваев.
Голкипер "Динамо" добавил, что в "Дженоа" тоже настаивали на трансфере Малиновского. Украинский футболист был необходим главному тренеру "гриффонов".
"Его хотели видеть в этой команде, и это очень большой плюс. Руслан знаком с итальянским футболом, он выучил язык, Малиновскому не понадобится много времени на адаптацию", — объяснил Георгий Бущан.
Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.
Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров.
"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию.
Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.
Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.