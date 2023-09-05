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В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Малиновского

5 сентября 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Малиновского
Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новичок итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский пропустит матч сборной Украины против Англии в рамках отбора не Евро-2024. Полузащитник не получил вызов в национальную команду. 

Голкипер Георгий Бущан и защитник Александр Караваев прокомментировали ситуацию в сюжете для YouTube-канала "Взбірна". 

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Руслан Малиновский перешел в итальянский "Дженоа" из французского "Марселя" минувшим летом. 30-летний хавбек привыкает к новой команде и пропустит как минимум ближайший матч сборной Украины в рамках отборочного цикла на континентальное первенство. 

Что сказали Бущан и Караваев 

Защитник "Динамо" объяснил, что при смене клуба футболистам необходимо закрепиться в новом коллективе. Это требует и времени, и сил. 

"Но главное, чтобы Малиновский нашел свою команду. Он очень хотел перейти в "Дженоа", и было бы здорово, чтобы у Руслана там все получилось", — рассказал Александр Караваев. 

Караваев и Бущан
Караваев и Бущан в поезде. Скриншот YouTube

Голкипер "Динамо" добавил, что в "Дженоа" тоже настаивали на трансфере Малиновского. Украинский футболист был необходим главному тренеру "гриффонов". 

"Его хотели видеть в этой команде, и это очень большой плюс. Руслан знаком с итальянским футболом, он выучил язык, Малиновскому не понадобится много времени на адаптацию", — объяснил Георгий Бущан. 

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

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