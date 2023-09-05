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Трансфер Сидорчука: стал известен новый клуб капитана "Динамо"

5 сентября 2023 17:24
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Агабекян Карен
редактор
Трансфер Сидорчука: стал известен новый клуб капитана "Динамо"
Сергей Сидорчук — капитан "Динамо". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" сегодня продаст своего капитана Сергея Сидорчука. Спустя 10 лет футболист покинет команду.

По информации ТаТоТаке, Сидорчук переедет в Лигу Жупиле.

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Отметим, что сейчас футболист находится в расположении сборной Украины, с которой готовится к матчам отбора на чемпионате Европы-2024 против Англии и Италии.

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По информации источника, Сидорчук подпишет трехлетний контракт с бельгийским "Вестерло".

Предстоящий трансфер прокомментировал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. По его словам, в финансовом плане клубу не выгоден этот трансфер, но они решили отдать дань уважения футболисту.

"Динамо не заработает на этом трансфере больших денег. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном. Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе. А мы вырастили ему смену — есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", — сказал Суркис.

Отметим, что у футболиста не возникнет проблем с тем, чтобы покинуть Украину, поскольку у него четверо несовершеннолетних детей.

Воспитанник запорожского "Металлурга" перешел в "Динамо" в 2013-м году. С момента перехода опорный полузащитник провел 327 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 21 ассист.

В "Динамо" Сидорчук выиграл три чемпионата Украины, по четыре Кубка и Суперкубка страны.

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