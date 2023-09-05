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Сидорчук покинет "Динамо" в ближайшее время

5 сентября 2023 16:11
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Агабекян Карен
редактор
Сидорчук покинет "Динамо" в ближайшее время
Сергей Сидорчук наразі знаходиться в збірній України. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" сегодня должно провернуть свой самый громкие трансфер текущего лета. Клуб расстанется со своим ветераном и капитаном Сергеем Сидорчуком.

Об этом со ссылкой на свои источники в клубе сообщил портал "Динамомания".

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Сейчас футболист находится в расположении сборной Украины, с которой готовится к матчам отбора на чемпионате Европы-2024 против Англии и Италии.

Сидорчук — легенда "Динамо"

По информации источников в клубе, 5 сентября "Динамо" объявит о трансфере Сидорчука.

Источник уточнил, что идет речь о полноценном трансфере 32-летнего игрока в одну из европейских команд. При этом отмечается, что команда будет не из топ-5 лиг, где, трансферное окно уже закрылось.

Воспитанник запорожского "Металлурга" перешел в "Динамо" в 2013-м году. С момента перехода опорный полузащитник провел 327 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 21 ассист.

В "Динамо"Сидорчук выиграл три чемпионата Украины, по четыре Кубка и Суперкубка страны.

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