Сидорчук покинет "Динамо" в ближайшее время

Сергей Сидорчук наразі знаходиться в збірній України. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сегодня должно провернуть свой самый громкие трансфер текущего лета. Клуб расстанется со своим ветераном и капитаном Сергеем Сидорчуком.

Об этом со ссылкой на свои источники в клубе сообщил портал "Динамомания".

Читайте также:

Сейчас футболист находится в расположении сборной Украины, с которой готовится к матчам отбора на чемпионате Европы-2024 против Англии и Италии.

Сидорчук — легенда "Динамо"

По информации источников в клубе, 5 сентября "Динамо" объявит о трансфере Сидорчука.

Источник уточнил, что идет речь о полноценном трансфере 32-летнего игрока в одну из европейских команд. При этом отмечается, что команда будет не из топ-5 лиг, где, трансферное окно уже закрылось.

Воспитанник запорожского "Металлурга" перешел в "Динамо" в 2013-м году. С момента перехода опорный полузащитник провел 327 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 21 ассист.

В "Динамо"Сидорчук выиграл три чемпионата Украины, по четыре Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров.

"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.