Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины осталась без одного из лучших игроков перед матчами с Англией и Италией arrow

Сборная Украины осталась без одного из лучших игроков перед матчами с Англией и Италией

5 сентября 2023 14:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины осталась без одного из лучших игроков перед матчами с Англией и Италией
Николай Шапаренко был с командой в тренировочном лагере. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 9 сентября в польском Вроцлаве сыграет домашний матч отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии. 12 сентября в Милане команду ждет игра против Италии.

В этих матчах команде Сергея Реброва не поможет один из лидеров полузащиты, сообщили в УАФ.

Читайте также:

Отметим, что сборная Украины после трех туров отбора на чемпионат Европы набрала шесть очков. Наша команда проиграла Англии на "Уэмбли" и выиграла у Северной Македонии и Мальты.

Потеря в полузащите

По информации УАФ травму получил центральный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

На замену Шапаренко из резервного списка вызвали лидера полузащиты "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Отметим, что Шапаренко прибыл во Вроцлав с другими динамовцами 3 сентября и тренировался с командой.

Перед матчем под вопросом было участие Андрея Ярмоленко, из-за чего Ребров вызвал в команду Александра Караваева. Однако в настоящее время капитан команды тренируется в общей группе.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров.

"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз