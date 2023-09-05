Сборная Украины осталась без одного из лучших игроков перед матчами с Англией и Италией
Сборная Украины 9 сентября в польском Вроцлаве сыграет домашний матч отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии. 12 сентября в Милане команду ждет игра против Италии.
В этих матчах команде Сергея Реброва не поможет один из лидеров полузащиты, сообщили в УАФ.
Отметим, что сборная Украины после трех туров отбора на чемпионат Европы набрала шесть очков. Наша команда проиграла Англии на "Уэмбли" и выиграла у Северной Македонии и Мальты.
Потеря в полузащите
По информации УАФ травму получил центральный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.
На замену Шапаренко из резервного списка вызвали лидера полузащиты "Днепра-1" Александра Пихаленка.
Отметим, что Шапаренко прибыл во Вроцлав с другими динамовцами 3 сентября и тренировался с командой.
Перед матчем под вопросом было участие Андрея Ярмоленко, из-за чего Ребров вызвал в команду Александра Караваева. Однако в настоящее время капитан команды тренируется в общей группе.
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