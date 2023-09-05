Збірна України залишилась без одного з кращих гравців перед матчами з Англією та Італією
Збірна України 9 вересня у польському Вроцлаві зіграє домашній матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії. 12 вересня в Мілані команду чекає гра проти Італії.
В цих матчах команді Сергія Реброва не допоможе один з лідерів півзахисту, повідомили в УАФ.
Зазначимо, що збірна України після трьох турів відбору на чемпіонат Європи набрала 6 очок. Наша команда програла Англії на "Вемблі" та виграла у Північної Македонії та Мальти.
Втрата у півзахисті
За інформацією УАФ, травму отримав центральний півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.
На заміну Шапаренку з резервного списку викликали лідера півзахисту "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.
Зазначимо, що Шапаренко прибув у Вроцлав з іншими динамівцями 3 вересня й тренувався з командою.
Перед матчем під питанням була участь в матчі Андрія Ярмоленка, через що Ребров довикликав у команду Олександра Караваєва. Наразі капітан команди тренується в загальній групі.
Нагадаємо, Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб.
Україна — Англія: суперник команди Реброва постраждав через травми лідерів.
"Динамо" не відпустило молодого захисника до Іспанії.
Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.
Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець.