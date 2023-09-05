Збірна України залишилась без одного з кращих гравців перед матчами з Англією та Італією

Микола Шапаренко був з командою в тренувальному таборі. Фото: УАФ

Збірна України 9 вересня у польському Вроцлаві зіграє домашній матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії. 12 вересня в Мілані команду чекає гра проти Італії.

В цих матчах команді Сергія Реброва не допоможе один з лідерів півзахисту, повідомили в УАФ.

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Зазначимо, що збірна України після трьох турів відбору на чемпіонат Європи набрала 6 очок. Наша команда програла Англії на "Вемблі" та виграла у Північної Македонії та Мальти.

Втрата у півзахисті

За інформацією УАФ, травму отримав центральний півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.

На заміну Шапаренку з резервного списку викликали лідера півзахисту "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Зазначимо, що Шапаренко прибув у Вроцлав з іншими динамівцями 3 вересня й тренувався з командою.

Перед матчем під питанням була участь в матчі Андрія Ярмоленка, через що Ребров довикликав у команду Олександра Караваєва. Наразі капітан команди тренується в загальній групі.

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