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Судаков порівняв майбутній матч із Англією з грою першого туру

5 вересня 2023 13:57
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Агабекян Карен
редактор
Судаков порівняв майбутній матч із Англією з грою першого туру
Гравець збірної України Георгий Судаков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 9 вересня у польському Вроцлаві зіграє домашній матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії. Ці команди зустрічалися в першому турі й тоді синьо-жовті поступилися.

У влозі "Взбірна" півзахисник Гергій Судаков розповів по своє відновлення від операції та матч з Англією.

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Зазначимо, що в Лондоні збірна України під керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера Руслана Ротаня програла з рахунком 0:2.

Судаков за тиждень хоче набрати кондиції

За словами Судакова, він вже півтора тижня тренується в загальній групі й двічі вийшов на заміну в УПЛ.

"Я ще у процесі відновлення, але сподіваюсь, що до ігор у збірній буду готовий на 100%. У мене у, ще є тиждень. Я хочу ще додатково після тренувань добігати всі моменти. Коли якраз я не зіграв 90 хвилин, треба буде навантажитись на тренуваннях, щоб не було фізичних проблем саме під час гри", — сказав Судаков.

Стосовно порівняння першої та другої гри, то футболіст зазначив, що відтоді команда стала ментально сильнішою.

"Я думаю, так. У першу чергу, ментально стали сильнішими, тому що здобули дві поспіль перемоги. Команда вся у зборі, всі хлопці готові, заряджені, хочуть перемагати і взяти реванш.

Що буде ключовим? Зараз складно казати про цю гру. Всі розуміють, це неймовірна збірна зараз, топ-3 у світі. Дуже сильні та якісні футболісти, але будемо готуватись", — додав гравець.

12-го вересня в Мілані на Україну чекає матч проти Італії, яку нещодавно очолив Лучано Спалетті. Фахівець на тренерському містку замінив Роберто Манчіні, у якого був конфлікт із Федерацією футболу та грошова пропозиція із Саудівської Аравії.

На цей час у групі С збірна України провела три поєдинки. Крім поразки Англії, з Ребровим команда виграла у Північної Македонії та Мальти.

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