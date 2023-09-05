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Судаков сравнил предстоящий матч с Англией с игрой первого тура

5 сентября 2023 13:57
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Агабекян Карен
редактор
Судаков сравнил предстоящий матч с Англией с игрой первого тура
Игрок сборной Украины Георгий Судаков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 9 сентября в польском Вроцлаве сыграет домашний матч отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии. Эти команды встречались в первом туре и тогда сине-желтые уступили.

Во влоге "Взбірна" полузащитник Гергий Судаков рассказал о своем восстановлении от операции и матче с Англией.

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По словам Судакова, он уже полторы недели тренируется в общей группе и дважды вышел на замену в УПЛ.

"Я еще в процессе восстановления, но надеюсь, что к играм в сборной буду готов на 100%. У меня еще есть неделя. Я хочу еще дополнительно после тренировок добегать все моменты. Когда как раз я не сыграл 90 минут, надо будет нагрузиться на тренировках, чтобы не было физических проблем именно во время игры", — сказал Судаков.

Что касается сравнения первой и второй игры, то футболист отметил, что с тех пор команда стала ментально сильнее.

"Я думаю, да. В первую очередь, ментально стали сильнее, потому что одержали две победы подряд. Команда вся в сборе, все ребята готовы, заряжены, хотят побеждать и взять реванш.

Что будет ключевым? Сейчас сложно говорить об этой игре. Все понимают, сейчас это невероятная сборная, топ-3 в мире. Очень сильные и качественные футболисты, но будем готовиться", — добавил игрок.

12 сентября в Милане Украину ждет матч против Италии, которую недавно возглавил Лучано Спалетти. Специалист на тренерском мостике заменил Роберто Манчини, у которого был конфликт с Федерацией футбола и предложение из Саудовской Аравии.

В настоящее время в группе С сборная Украины провела три поединка. Помимо поражения Англии, с Ребровым команда выиграла у Северной Македонии и Мальты.

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