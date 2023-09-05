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Сидорчук залишить "Динамо" найближчим часом

5 вересня 2023 16:11
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Агабекян Карен
редактор
Сидорчук залишить "Динамо" найближчим часом
Сергій Сидорчук наразі перебуває у збірній України. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" сьогодні має провернути свій найгучніший трансфер цього літа. Клуб розлучиться зі своїм ветераном та капітаном Сергієм Сидорчуком.

Про це з посиланням на свої джерела у клубі повідомив портал "Динамоманія".

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Сидорчук — легенда "Динамо"

За інформацією джерел у клубі, 5 вересня "Динамо" оголосить про трансфер Сидорчука.

Джерело уточнило, що йдеться про повноцінний трансфер 32-річного гравця до однієї з європейських команд. При цьому наголошується, що команда буде не з топ-5 ліг, де трансферне вікно вже закрилося.

Вихованець запорізького "Металурга" перейшов до "Динамо" у 2013-му році. З моменту переходу опорний півзахисник провів 327 матчів, у яких забив 21 м'яч та зробив 21 асист.

У "Динамо" Сидорчук виграв три чемпіонати України, по чотири Кубки та Суперкубки країни.

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