Трансфер Сидорчука: став відомим новий клуб капітана "Динамо"

Сергій Сидорчук — капітан "Динамо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" сьогодні продасть свого капітана Сергія Сидорчука. Футболіст покине команду через 10 років після того, як з'явився в ній.

За інформацією ТаТоТаке, Сидорчук переїде до Ліги Жупіле.

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Зазначимо, що зараз футболіст перебуває у розташуванні збірної України, з якою готується до матчів відбору на чемпіонаті Європи-2024 проти Англії та Італії.

Інсайд розкрив інформацію про новий клуб капітана

За інформацією джерела, Сидорчук підпише трирічний контракт із бельгійським "Вестерлом".

Майбутній трансфер прокоментував президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. За його словами, у фінансовому плані клубу не вигідний цей трансфер, але вони вирішили віддати шану футболістові.

"Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка протягом десяти років вірою та правдою служила команді та була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському. футболі. А ми виростили йому зміну — є молодий Бражко, досвідченіші Андріївський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволені", — сказав Суркіс.

Зазначимо, що у футболіста не виникне проблем для того, щоб залишити Україну, оскільки у нього четверо неповнолітніх дітей.

Вихованець запорізького "Металурга" перейшов до "Динамо" у 2013-му році. З моменту переходу опорний півзахисник провів 327 матчів, у яких забив 21 м'яч та зробив 21 асист.

У "Динамо" Сидорчук виграв три чемпіонати України, по чотири Кубки та Суперкубки країни.

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