Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение arrow

Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение

5 сентября 2023 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение
Мохаммед Салах в матче за "Ливерпуль". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах в ближайшее время может сменить клуб. Руководство саудовского "Аль-Иттихада" прилетело в Лондон для новых переговоров с "Ливерпулем".

За Салаха предложили 215 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun

Читайте также:

Трансферное окно Саудовской профессиональной лиги футбола закрывается в четверг. "Ливерпуль" сталкивается с чрезвычайно заманчивым предложением расстаться со своим самым ценным активом.

Последнее предложение "Аль-Иттихада" включает гарантированные 170 миллионов фунтов стерлингов и еще около 45 миллионов фунтов стерлингов в виде потенциальных бонусов.

Когда Салах уйдет из "Ливерпуля" 

Египетский форвард сможет зарабатывать 2,45 млн фунтов стерлингов в неделю без уплаты налогов, если переедет в Саудовскую Аравию. Кроме того, 31-летнему игроку были предложены дополнительные стимулы, такие как бонус в размере 55 000 фунтов стерлингов за каждую победу, а также "большой процент от продажи футболок". 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах забивает гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Также Салах может заработать не менее 18 миллионов фунтов стерлингов за счет поддержки трех крупных саудовских брендов стоимостью по 6 млн фунтов стерлингов каждый.

"Аль-Иттихад" явно полон решимости добиться своей цели. В случае неудачи клуб вернется к этому вопросу в январе 2024 года. 

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров. 

В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Руслана Малиновского

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

07:25 Головоломка со спичками: только 10% решают ее быстро

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз