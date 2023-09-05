Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение

Мохаммед Салах в матче за "Ливерпуль". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах в ближайшее время может сменить клуб. Руководство саудовского "Аль-Иттихада" прилетело в Лондон для новых переговоров с "Ливерпулем".

За Салаха предложили 215 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

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Последнее предложение "Аль-Иттихада" включает гарантированные 170 миллионов фунтов стерлингов и еще около 45 миллионов фунтов стерлингов в виде потенциальных бонусов.

Когда Салах уйдет из "Ливерпуля"

Египетский форвард сможет зарабатывать 2,45 млн фунтов стерлингов в неделю без уплаты налогов, если переедет в Саудовскую Аравию. Кроме того, 31-летнему игроку были предложены дополнительные стимулы, такие как бонус в размере 55 000 фунтов стерлингов за каждую победу, а также "большой процент от продажи футболок".

Мохаммед Салах забивает гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Также Салах может заработать не менее 18 миллионов фунтов стерлингов за счет поддержки трех крупных саудовских брендов стоимостью по 6 млн фунтов стерлингов каждый.

"Аль-Иттихад" явно полон решимости добиться своей цели. В случае неудачи клуб вернется к этому вопросу в январе 2024 года.

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