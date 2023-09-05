Салах змінить клуб: "Ліверпуль" отримав нову пропозицію

Мохаммед Салах у матчі за "Ліверпуль". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах найближчим часом може змінити клуб. Керівництво саудівського "Аль-Іттіхада" прилетіло до Лондона для нових переговорів із "Ліверпулем".

За Салаха запропонували 215 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

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Остання пропозиція "Аль-Іттіхада" включає гарантовані 170 мільйонів фунтів стерлінгів та ще близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді потенційних бонусів.

Коли Салах піде з "Ліверпуля"

Єгипетський форвард зможе заробляти 2,45 млн фунтів стерлінгів на тиждень без сплати податків, якщо переїде до Саудівської Аравії. Крім того, 31-річному гравцю було запропоновано додаткові стимули, такі як бонус у розмірі 55 000 фунтів стерлінгів за кожну перемогу, а також "великий відсоток від продажу футболок".

Мохаммед Салах забиває гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Також Салах може заробити не менше 18 мільйонів фунтів стерлінгів внаслідок підтримки трьох великих саудівських брендів вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів кожен.

"Аль-Іттіхад" явно сповнений рішучості досягти своєї мети. У разі невдачі клуб повернеться до цього питання у січні 2024 року.

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