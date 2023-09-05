Салах змінить клуб: "Ліверпуль" отримав нову пропозицію
Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах найближчим часом може змінити клуб. Керівництво саудівського "Аль-Іттіхада" прилетіло до Лондона для нових переговорів із "Ліверпулем".
За Салаха запропонували 215 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.
Трансферне вікно Саудівської професійної ліги футболу закривається у четвер. "Ліверпуль" стикається з надзвичайно привабливою пропозицією розлучитися зі своїм найціннішим активом.
Остання пропозиція "Аль-Іттіхада" включає гарантовані 170 мільйонів фунтів стерлінгів та ще близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді потенційних бонусів.
Коли Салах піде з "Ліверпуля"
Єгипетський форвард зможе заробляти 2,45 млн фунтів стерлінгів на тиждень без сплати податків, якщо переїде до Саудівської Аравії. Крім того, 31-річному гравцю було запропоновано додаткові стимули, такі як бонус у розмірі 55 000 фунтів стерлінгів за кожну перемогу, а також "великий відсоток від продажу футболок".
Також Салах може заробити не менше 18 мільйонів фунтів стерлінгів внаслідок підтримки трьох великих саудівських брендів вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів кожен.
"Аль-Іттіхад" явно сповнений рішучості досягти своєї мети. У разі невдачі клуб повернеться до цього питання у січні 2024 року.
Нагадаємо, Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб.
Україна — Англія: суперник команди Реброва постраждав через травми лідерів.
У збірній України розповіли, чому не викликали Руслана Маліновського.
У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли.
Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.
Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець.