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Салах та Гомес переходять в "Аль-Іттіхад": це рекорд для Саудівської Аравії

29 серпня 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Салах та Гомес переходять в "Аль-Іттіхад": це рекорд для Саудівської Аравії
Мохаммед Салах святкує гол. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ліверпуль" близький до продажу одразу двох футболістів. Юрген Клопп хоче зберегти гравців, але вони готові погодитися на вигідну пропозицію із Саудівської Аравії.

Мохаммед Салах та Джо Гомес перейдуть до "Аль-Іттіхад", повідомляє Daily Mail.

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Перемога над "Ньюкаслом" з рахунком 2:1 може стати останньою для Мохаммеда Салаха у складі "Ліверпуля". За інформацією журналістів, 31-річний форвард уже погодився з умовами особистого контракту, який йому запропонував саудівський "Аль-Іттіхад".

Деталі трансферу Салаха

Лідер атак "Ліверпуля" підпише з клубом із Саудівської Аравії контракт терміном на три роки. За умовами цієї угоди, Салах заробить в "Аль-Іттіхад" від 320 до 350 млн євро. При цьому "Ліверпуль" отримає за гравця 100 млн євро.

Цей трансфер стане рекордним для Саудівської Аравії у всіх сенсах. До цього найдорожчим гравцем місцевого чемпіонату був бразилець Малком, який перейшов до "Аль-Хілялю" за 60 млн євро. А Кріштіану Роналду заробляє найбільше в Саудівській Аравії. "Аль-Наср" платить португальцю 100 млн євро на рік.

Джо Гомес
Джо Гомес бореться із суперниками. Фото: Reuters/Lee Smith

Окрім Салаха до "Аль-Іттіхаду" переїде ще й 26-річний захисник "Ліверпуля" Джо Гомес. Він може зіграти на будь-якій позиції в обороні, чим привернув увагу саудівського клубу. За нього "червоним" заплатять 30 млн євро.

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