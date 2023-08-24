Салах перевершить рекорд Роналду у Саудівській Аравії

Мохаммед Салах у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

У чемпіонаті Саудівської Аравії чекає на чергового зіркового новачка. Ним стане форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах.

Трансфер єгиптянина встановить черговий рекорд у місцевій першості, повідомляє Al-Riyadiah.

Читайте також:

Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії з футболу розраховують закрити ще низку гучних угод до закриття літнього трансферного вікна. Чемпіон країни "Аль-Іттіхад" запросив лідера атак "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха.

Роналду позаздрить зарплаті

Спочатку англійський клуб не хотів продавати єгипетського форварда. Однак пропозиція "Аль-Іттіхада" виявилася дуже вигідною. Виплати за Мохаммеда Салаха можуть перевищити 100 млн євро. Це буде найдорожчий трансфер в історії футболу Саудівської Аравії.

Салах та воротар "Борнмута" Нету. Фото: REUTERS/David Klein

При цьому зарплата 31-річного єгиптянина також виявиться рекордною. Салах стане найвищим гравцем ліги. Він отримуватиме понад 200 млн євро на рік — саме стільки заробляє в "Аль-Насрі" Кріштіану Роналду.

Єгиптянин уже погодився на цей трансфер. Йому подобаються й умови контракту, і той факт, що виступатиме за клуб із мусульманської країни.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реалу": Анчелотті зробив вибір.

"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом".

Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард.

Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер.

"Манчестер Сіті" заплатить величезні гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері.