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Салах перевершить рекорд Роналду у Саудівській Аравії

24 серпня 2023 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Салах перевершить рекорд Роналду у Саудівській Аравії
Мохаммед Салах у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У чемпіонаті Саудівської Аравії чекає на чергового зіркового новачка. Ним стане форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах.

Трансфер єгиптянина встановить черговий рекорд у місцевій першості, повідомляє Al-Riyadiah.

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Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії з футболу розраховують закрити ще низку гучних угод до закриття літнього трансферного вікна. Чемпіон країни "Аль-Іттіхад" запросив лідера атак "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха.

Роналду позаздрить зарплаті

Спочатку англійський клуб не хотів продавати єгипетського форварда. Однак пропозиція "Аль-Іттіхада" виявилася дуже вигідною. Виплати за Мохаммеда Салаха можуть перевищити 100 млн євро. Це буде найдорожчий трансфер в історії футболу Саудівської Аравії.

Мохаммед Салах
Салах та воротар "Борнмута" Нету. Фото: REUTERS/David Klein

При цьому зарплата 31-річного єгиптянина також виявиться рекордною. Салах стане найвищим гравцем ліги. Він отримуватиме понад 200 млн євро на рік — саме стільки заробляє в "Аль-Насрі" Кріштіану Роналду.

Єгиптянин уже погодився на цей трансфер. Йому подобаються й умови контракту, і той факт, що виступатиме за клуб із мусульманської країни.

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