Салах превзойдет рекорд Роналду в Саудовской Аравии
В чемпионате Саудовской Аравии ждет очередного звездного новичка. Им станет форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
Трансфер египтянина установит очередной рекорд в местном первенстве, сообщает Al-Riyadiah.
Клубы из чемпионата Саудовской Аравии по футболу рассчитывают совершить еще ряд громких сделок до закрытия летнего трансферного окна. Чемпион страны "Аль-Иттихад" пригласил лидера атак "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.
Роналду позавидует зарплате
Первоначально английский клуб не хотел продавать египетского форварда. Однако предложение "Аль-Иттихада" оказалось очень выгодным. Выплаты за Мохаммеда Салаха могут превысить 100 млн евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола Саудовской Аравии.
При этом зарплата 31-летнего египтянина тоже окажется рекордной. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Он будет получать больше 200 млн евро в год — именно столько зарабатывает в "Аль-Насре" Криштиану Роналду.
Египтянин уже согласился на этот трансфер. Ему нравятся и условия контракта, и тот факт, что предстоит выступать за клуб из мусульманской страны.
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