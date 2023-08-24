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Салах превзойдет рекорд Роналду в Саудовской Аравии

24 августа 2023 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Салах превзойдет рекорд Роналду в Саудовской Аравии
Мохаммед Салах в матче против "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В чемпионате Саудовской Аравии ждет очередного звездного новичка. Им станет форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Трансфер египтянина установит очередной рекорд в местном первенстве, сообщает Al-Riyadiah.

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Клубы из чемпионата Саудовской Аравии по футболу рассчитывают совершить еще ряд громких сделок до закрытия летнего трансферного окна. Чемпион страны "Аль-Иттихад" пригласил лидера атак "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. 

Роналду позавидует зарплате 

Первоначально английский клуб не хотел продавать египетского форварда. Однако предложение "Аль-Иттихада" оказалось очень выгодным. Выплаты за Мохаммеда Салаха могут превысить 100 млн евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола Саудовской Аравии. 

Мохаммед Салах
Салах и вратарь "Борнмута" Нету. Фото: REUTERS/David Klein

При этом зарплата 31-летнего египтянина тоже окажется рекордной. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Он будет получать больше 200 млн евро в год — именно столько зарабатывает в "Аль-Насре" Криштиану Роналду. 

Египтянин уже согласился на этот трансфер. Ему нравятся и условия контракта, и тот факт, что предстоит выступать за клуб из мусульманской страны. 

Напомним, Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор. 

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