Салах и Гомес переходят в "Аль-Иттихад": это рекорд для Саудовской Аравии

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Английский "Ливерпуль" близок к продаже сразу двух футболистов. Юрген Клопп хочет сохранить игроков, но они готовы согласиться на выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Мохаммед Салах и Джо Гомес перейдут в "Аль-Иттихад", сообщает Daily Mail.

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Победа над "Ньюкаслом" со счетом 2:1 может стать последней для Мохаммеда Салаха в составе "Ливерпуля". Согласно информации журналистов, 31-летний форвард уже согласился с условиями личного контракта, который ему предложил саудовский "Аль-Иттихад".

Детали трансфера Салаха

Лидер атак "Ливерпуля" подпишет с клубом из Саудовской Аравии контракт сроком на три года. По условиям этого соглашения, Салах заработает в "Аль-Иттихаде" от 320 до 350 млн евро. При этом "Ливерпуль" получит за игрока 100 млн евро.

Этот трансфер станет рекордным для Саудовской Аравии во всех смыслах. До этого самым дорогим игроком местного чемпионата был бразилец Малком, который перешел в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. А Криштиану Роналду зарабатывает больше всех в Саудовской Аравии. "Аль-Наср" платит португальцу 100 млн евро в год.

Джо Гомес борется с соперниками. Фото: Reuters/Lee Smith

Помимо Салаха в "Аль-Иттихад" переедет еще и 26-летний защитник "Ливерпуля" Джо Гомес. Он может сыграть на любой позиции в обороне, чем и привлек внимание саудовского клуба. За него "красным" заплатят 30 млн евро.

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