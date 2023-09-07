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"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться

7 вересня 2023 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться
Денис Попов виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" готується заробити на трансфері ще одного футболіста. Столичну команду може залишити центральний захисник.

У послугах Дениса Попова зацікавлені турецькі клуби, повідомляє Hurriyet.

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За останній тиждень "Динамо" відпустило одразу двох футболістів. Капітан Сергій Сидорчук продовжить кар'єру у Бельгії, а півзахисник Денис Гармаш перейшов у хорватський клуб. Однак на цьому продажі гравців ще не закінчено.

Куди може перейти Денис Попов

У послугах основного захисника "Динамо" зацікавлені одразу кілька турецьких команд. І якщо інформація про "Бешикташ" поки не підтверджується, то "Трабзонспор" вже готує пропозицію для українського клубу.

Денис Попов
Денис Попов із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансферне вікно в Туреччині відкрито до 15 вересня, тож "бордово-сині" ще мають час, щоб підписати Дениса Попова. Команда Ненада Бьєліци пропустила шість м'ячів у чотирьох перших турах і потребує зміцнення лінії захисту.

Контракт Попова з "Динамо" діє до літа 2025 року. Київський клуб хоче отримати за 24-річного гравця щонайменше два мільйони євро, але "Трабзонспор" спробує взяти захисника в оренду із правом викупу.

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