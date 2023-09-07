Денис Гармаш — гравець "Осієка": перші слова українського футболіста

Футболіст Осієка Денис Гармаш. Фото: "Осієк"

Після розірвання контракту між київським "Динамо" та півзахисником Денисом Гармашем футболіст знайшов нову команду. Ексгравець збірної перейшов у хорватський "Осієк".

Хорватський клуб на офіційному сайті представив гравця.

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33-річний півзахисник підписав з "Хайдуком" однорічний контракт з опцією продовження на один сезон. У новій команді ветеран українського футболу отримав номер "19".

За словами Дениса, на перехід його надихнула атмосфера на останніх матчах клубу. До того ж в команді грає в оренді українець Олександр Драмбаєв, у якого Гармаш консультувався щодо команди.

"Знаю, що "Осієк" — добре організований клуб з чудовою інфраструктурою. Я побачив, що у нього є численні та пристрасні вболівальники.

Наразі я планую зосередитися на тренуваннях, на знайомстві з одноклубниками й досягти найкращого результату разом з ними.

Я спілкувався з Драмбаєвим, який сказав, що я не помилюся. Я знаю, що тут грав Чеберко, а в київському "Динамо" я також виступав з Домагоєм Відою, який часто підкреслював свою прекрасну країну і клуб, де він виріс. Я також знаю тренера з турецького "Різеспора", тому вірю, що моя адаптація буде легшою", — сказав Гармаш.

Нинішній наставник "Осієка" Стєпан Томас працював асистентом головного тренера в турецькому "Різеспорі", коли там в оренді грав Гармаш.

Вихованець київського "Динамо" за першу команду зіграв 361 матч, відзначився 54 голами та 45 асистами. З клубом він виграв 3 чемпіонства, та по 4 Кубки й Суперкубки України.

За збірну України Гармаш забив 2 голи у 31 матчі.

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