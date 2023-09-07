Денис Гармаш — игрок "Осиека": первые слова украинского футболиста

Футболист Осиека Денис Гармаш. Фото: "Осиек"

После разрыва контракта между киевским "Динамо" и полузащитником Денисом Гармашем футболист нашел новую команду. Экс-игрок сборной перешел в хорватский "Осиек".

Хорватский клуб на официальном сайте представил игрока.

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33-летний полузащитник подписал с "Хайдуком" годовой контракт с опцией продления на один сезон. В новой команде ветеран украинского футбола получил номер "19".

По словам Дениса, на переход его вдохновила атмосфера на последних матчах клуба. К тому же в команде играет в аренде украинец Александр Драмбаев, у которого Гармаш консультировался по поводу команды.

"Я знаю, что у него есть многочисленные и страстные болельщики.

Пока я планирую сосредоточиться на тренировках, на знакомстве с одноклубниками и достичь наилучшего результата вместе с ними.

Я общался с Драмбаевым, который сказал, что я не ошибусь. Я знаю, что здесь играл Чеберко, а в киевском "Динамо" я также выступал с Домагоем Видой, часто подчеркивавшим свою прекрасную страну и клуб, где он вырос. Я также знаю тренера по турецкому "Ризеспору", поэтому верю, что моя адаптация будет легче", — сказал Гармаш.

Нынешний наставник "Осиека" Степан Томас работал ассистентом главного тренера в турецком "Ризеспоре", когда там в аренде играл Гармаш.

Воспитанник киевского "Динамо" за первую команду сыграл 361 матч, отличился 54 голами и 45 ассистами. Из клубом он выиграл 3 чемпионства и по 4 Кубка и Суперкубка Украины.

За сборную Украины Гармаш забил 2 гола в 31 матче.

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