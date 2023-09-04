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"Динамо" и Гармаш расторгли контракт

4 сентября 2023 17:15
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" и Гармаш расторгли контракт
Денис Гармаш. Фото: "Динамо" Киев
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Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" определилось с будущим своего 33-летнего футболиста Дениса Гармаша. Как и ожидалось, им не по пути.

По информации Динамо Киев Inside, клуб и Гармаш прекратили сотрудничество.

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Гармаш в прошлом сезоне переквалифицировался из игрока ротации в футболиста глубокого запаса. При этом в клубе были готовы оставить Дениса, но предложили понижение зарплаты, от чего футболист отказался.

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По информации источника, "Динамо" и Гармаш разорвали контракт по обоюдному согласию.

В качестве свободного агента Гармаш сможет перейти в любой клуб, который захочет.

В августе Гармаш должен был поехать в хорватский "Осиек" и подписать с ними контракт. Однако, стало известно, что футболист не смог собрать все необходимые документы, чтобы выехать из Украины.

За основную команду "Динамо" Гармаш провел 361 матч, в которых забил 54 мяча, сделал 45 голевых передач.

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