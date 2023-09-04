Денис Гармаш. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" визначилося з майбутнім свого 33-річного футболіста Дениса Гармаша. Як і очікувалося, їм не по дорозі.

За інформацією Динамо Київ Inside, клуб та Гармаш припинили співпрацю.

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Гармаш минулого сезону перекваліфікувався з гравця ротації на футболіста глибокого запасу. При цьому у клубі були готові залишити Дениса, але запропонували пониження зарплати, від чого футболіст відмовився.

"Динамо" почистило зарплатну відомість

За інформацією джерела, "Динамо" та Гармаш розірвали контракт за взаємною згодою.

Як вільний агент Гармаш зможе перейти до будь-якого клубу, який захоче.

У серпні Гармаш мав поїхати до хорватського "Осієка" й підписати з ними контракт. Проте стало відомо, що футболіст не зміг зібрати всі необхідні документи, щоб виїхати з України.

За основну команду "Динамо" Гармаш провів 361 матч, у яких забив 54 м'ячі, зробив 45 гольових передач.

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