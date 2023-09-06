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В "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко

6 сентября 2023 09:14
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В "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко
Футболисты во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболистов киевского "Динамо" будет выводить на поле новый капитан. После перехода Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" повязка перешла к другому игроку.

Виталий Буяльский станет капитаном "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". 

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Сергей Сидорчук много лет был одним из лидеров и капитаном "Динамо". Уход опытного футболиста привел к тому, что капитанская повязка осталась вакантной. Однако уже на следующий матч "бело-синих" выведет на поле другой футболист. 

Новый капитан "Динамо" 

В клубе было принято решение, согласно которому капитанскую повязку получит другой игрок, который много лет ведет команду за собой. Это 30-летний Виталий Буяльский. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Опытный полузащитник является воспитанником "Динамо", в котором впервые оказался в 2010 году. Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов столичной команды. Он считает, что Буяльский больше достоин чести вести игроков "Динамо" за собой. 

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