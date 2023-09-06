В "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко
Футболистов киевского "Динамо" будет выводить на поле новый капитан. После перехода Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" повязка перешла к другому игроку.
Виталий Буяльский станет капитаном "Динамо", сообщает "ТаТоТаке".
Сергей Сидорчук много лет был одним из лидеров и капитаном "Динамо". Уход опытного футболиста привел к тому, что капитанская повязка осталась вакантной. Однако уже на следующий матч "бело-синих" выведет на поле другой футболист.
Новый капитан "Динамо"
В клубе было принято решение, согласно которому капитанскую повязку получит другой игрок, который много лет ведет команду за собой. Это 30-летний Виталий Буяльский.
Опытный полузащитник является воспитанником "Динамо", в котором впервые оказался в 2010 году. Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов столичной команды. Он считает, что Буяльский больше достоин чести вести игроков "Динамо" за собой.
Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.
Артем Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.
В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы.
Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.
Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.
Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение.