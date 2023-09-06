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У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко

6 вересня 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко
Футболісти під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболістів київського "Динамо" виводитиме на поле новий капітан. Після переходу Сергія Сидорчука до бельгійського "Вестерло" пов'язка перейшла до іншого гравця.

Віталій Буяльський стане капітаном "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".

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Сергій Сидорчук багато років був одним із лідерів та капітаном "Динамо". Відхід досвідченого футболіста призвів до того, що капітанська пов'язка залишилася вакантною. Проте вже наступного матчу "біло-синіх" виведе на поле інший футболіст.

Новий капітан "Динамо"

У клубі було ухвалено рішення, згідно з яким капітанську пов'язку отримає інший гравець, який багато років веде команду за собою. Це 30-річний Віталій Буяльський.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Досвідчений півзахисник є вихованцем "Динамо", в якому вперше опинився у 2010 році. Андрій Ярмоленко стане одним із віцекапітанів столичної команди. Він вважає, що Буяльський більше гідний честі вести гравців "Динамо" за собою.

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