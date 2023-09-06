Нагельсманн обрав нову команду: тривають переговори

Юліан Нагельсман під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Колишній наставник "Баварії" Юліан Нагельсманн близький до того, щоб очолити нову команду. Він знову зможе попрацювати із гравцями мюнхенського клубу.

Нагельсманн готовий очолити збірну Німеччини, повідомляє Abenzeitung.

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Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік опинився на межі звільнення. Бундестім не може виграти чотири матчі поспіль. Крім нічиєї з Україною (3:0), Німеччина поступилася Бельгії (2:3), Польщі (0:1) та Колумбії (0:2).

Нагельсманн та збірна Німеччини

Бундестім виступить на Євро-2024 як господар турніру. Команда продовжує підготовку до першості. У рамках цього процесу підопічні Фліка у вересні мають зіграти з Японією та Францією. Якщо у цих поєдинках Німеччина не зможе перемогти, головного тренера відправлять у відставку.

Юліан Нагельсман святкує перемогу. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Основними кандидатами на посаду наставника Бундестім є 36-річний німець Юліан Нагельсманн та 49-річний австрієць Олівер Ґляснер. Фаворитом виявився колишній наставник "Баварії", з яким уже провели попередні переговори.

Юліан Нагельсманн перебуває у відпустці з березня 2023 року, коли його звільнила "Баварія". Він претендував на посаду тренера в "ПСЖ" та "Челсі", але відкинув обидві пропозиції.

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