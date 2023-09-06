Нагельсманн обрав нову команду: тривають переговори
Колишній наставник "Баварії" Юліан Нагельсманн близький до того, щоб очолити нову команду. Він знову зможе попрацювати із гравцями мюнхенського клубу.
Нагельсманн готовий очолити збірну Німеччини, повідомляє Abenzeitung.
Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік опинився на межі звільнення. Бундестім не може виграти чотири матчі поспіль. Крім нічиєї з Україною (3:0), Німеччина поступилася Бельгії (2:3), Польщі (0:1) та Колумбії (0:2).
Нагельсманн та збірна Німеччини
Бундестім виступить на Євро-2024 як господар турніру. Команда продовжує підготовку до першості. У рамках цього процесу підопічні Фліка у вересні мають зіграти з Японією та Францією. Якщо у цих поєдинках Німеччина не зможе перемогти, головного тренера відправлять у відставку.
Основними кандидатами на посаду наставника Бундестім є 36-річний німець Юліан Нагельсманн та 49-річний австрієць Олівер Ґляснер. Фаворитом виявився колишній наставник "Баварії", з яким уже провели попередні переговори.
Юліан Нагельсманн перебуває у відпустці з березня 2023 року, коли його звільнила "Баварія". Він претендував на посаду тренера в "ПСЖ" та "Челсі", але відкинув обидві пропозиції.
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