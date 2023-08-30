Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кейн розповів, навіщо насправді перейшов до "Баварії" arrow

Кейн розповів, навіщо насправді перейшов до "Баварії"

30 серпня 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн розповів, навіщо насправді перейшов до "Баварії"
Харрі Кейн у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн поділився враженнями від перших тижнів у "Баварії". Форвард сподівається виграти у мюнхенському клубі трофеї.

Кейн пояснив різницю між "Тоттенгемом" та "Баварією" в інтерв'ю Bild.

Читайте також:

Трансфер Харрі Кейна з "Тоттенгема" до "Баварії" став однією з найгучніших футбольних подій цього літа. 29-річний футболіст протягом усієї кар'єри виступав у лондонському клубі, але втомився від постійних фіаско у боротьбі за титули. Мюнхенці заплатили за результативного гравця 100 млн євро.

Що сказав Кейн про "Баварію"?

Англійський футболіст не приховував того, що переїхав до Німеччини зі спортивних причин. Він уже не вірив у те, що "Тоттенгем" здатний виграти якийсь трофей. Натомість у Мюнхені Кейн зможе завоювати кілька кубків і зробити крок уперед у кар'єрі.

"Цей трансфер зробить мене краще, допоможе мені грати на вищому рівні. Я все ще хочу прогресувати та досягати успіху. Мрію боротися за трофеї, регулярно брати участь у матчах Ліги чемпіонів. Я хотів виступати за клуб-переможець і виконав цю мету", — розповів Харрі Кейн.

Харрі Кейн
Харрі Кейн забиває гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У сезоні 2023/2024 англійський форвард зіграв за "Баварію" вже три поєдинки, в яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу. 

Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна. 

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу. 

Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком. 

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз