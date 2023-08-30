Кейн розповів, навіщо насправді перейшов до "Баварії"

Харрі Кейн у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Капітан збірної Англії Харрі Кейн поділився враженнями від перших тижнів у "Баварії". Форвард сподівається виграти у мюнхенському клубі трофеї.

Кейн пояснив різницю між "Тоттенгемом" та "Баварією" в інтерв'ю Bild.

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Трансфер Харрі Кейна з "Тоттенгема" до "Баварії" став однією з найгучніших футбольних подій цього літа. 29-річний футболіст протягом усієї кар'єри виступав у лондонському клубі, але втомився від постійних фіаско у боротьбі за титули. Мюнхенці заплатили за результативного гравця 100 млн євро.

Що сказав Кейн про "Баварію"?

Англійський футболіст не приховував того, що переїхав до Німеччини зі спортивних причин. Він уже не вірив у те, що "Тоттенгем" здатний виграти якийсь трофей. Натомість у Мюнхені Кейн зможе завоювати кілька кубків і зробити крок уперед у кар'єрі.

"Цей трансфер зробить мене краще, допоможе мені грати на вищому рівні. Я все ще хочу прогресувати та досягати успіху. Мрію боротися за трофеї, регулярно брати участь у матчах Ліги чемпіонів. Я хотів виступати за клуб-переможець і виконав цю мету", — розповів Харрі Кейн.

Харрі Кейн забиває гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У сезоні 2023/2024 англійський форвард зіграв за "Баварію" вже три поєдинки, в яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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