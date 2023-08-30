Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн рассказал, зачем на самом деле перешел в "Баварию" arrow

Кейн рассказал, зачем на самом деле перешел в "Баварию"

30 августа 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн рассказал, зачем на самом деле перешел в "Баварию"
Харри Кейн в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями от первых недель в "Баварии". Форвард надеется выиграть в мюнхенском клубе трофеи. 

Кейн объяснил разницу между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в интервью Bild

Читайте также:

Трансфер Харри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" стал одним из самых громких футбольных событий этого лета. 29-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал в лондонском клубе, но устал от постоянных фиаско в борьбе за титулы. Мюнхенцы заплатили за результативного игрока 100 млн евро. 

Что сказал Кейн о "Баварии"? 

Английский футболист не стал скрывать того, что переехал в Германию по спортивным причинам. Он уже не верил в то, что "Тоттенхэм" способен выиграть какой-нибудь трофей. Зато в Мюнхене Кейн сумеет завоевать несколько кубков и сделать шаг вперед в карьере. 

"Этот трансфер сделает меня лучше, поможет мне играть на более высоком уровне. Я все еще хочу прогрессировать и добиваться успеха. Мечтаю бороться за трофеи, регулярно участвовать в матчах Лиги чемпионов. Я хотел выступать за клуб-победитель и выполнил эту цель", — рассказал Харри Кейн. 

Харри Кейн
Харри Кейн забивает гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В сезоне 2023/2024 английский форвард сыграл за "Баварию" уже три поединка, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Лунин получит приглашение от "Милана": известно условие трансфера. 

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" до закрытия трансферного окна. 

Роман Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу. 

Милевский удивил бывшего партнера по "Динамо" неожиданным подарком. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз