Кейн рассказал, зачем на самом деле перешел в "Баварию"

Харри Кейн в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями от первых недель в "Баварии". Форвард надеется выиграть в мюнхенском клубе трофеи.

Кейн объяснил разницу между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в интервью Bild.

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Трансфер Харри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" стал одним из самых громких футбольных событий этого лета. 29-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал в лондонском клубе, но устал от постоянных фиаско в борьбе за титулы. Мюнхенцы заплатили за результативного игрока 100 млн евро.

Что сказал Кейн о "Баварии"?

Английский футболист не стал скрывать того, что переехал в Германию по спортивным причинам. Он уже не верил в то, что "Тоттенхэм" способен выиграть какой-нибудь трофей. Зато в Мюнхене Кейн сумеет завоевать несколько кубков и сделать шаг вперед в карьере.

"Этот трансфер сделает меня лучше, поможет мне играть на более высоком уровне. Я все еще хочу прогрессировать и добиваться успеха. Мечтаю бороться за трофеи, регулярно участвовать в матчах Лиги чемпионов. Я хотел выступать за клуб-победитель и выполнил эту цель", — рассказал Харри Кейн.

Харри Кейн забивает гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В сезоне 2023/2024 английский форвард сыграл за "Баварию" уже три поединка, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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