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Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры

6 сентября 2023 15:44
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Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры
Юлиан Нагельсманн во время интервью. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы возглавить новую команду. Он снова сможет поработать с игроками мюнхенского клуба. 

Нагельсманн готов возглавить сборную Германии, сообщает Abenzeitung

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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оказался на грани увольнения. Бундестим не может выиграть четыре матча подряд. Помимо ничьей с Украиной (3:0), Германия уступила Бельгии (2:3), Польше (0:1) и Колумбии (0:2). 

Нагельсманн и сборная Германии 

Бундестим выступит на Евро-2024 в качестве хозяйки турнира. Команда продолжает подготовку к первенству. В рамках этого процесса подопечным Флика в сентябре предстоит сыграть с Японией и Францией. Если в этих поединках Германия не сможет победить, главного тренера отправят в отставку. 

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн празднует победу. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Основными кандидатами на пост наставника Бундестим являются 36-летний немец Юлиан Нагельсманн и 49-летний австриец Оливер Гласнер. Фаворитом оказался бывший наставник "Баварии", с которым уже провели предварительные переговоры. 

Юлиан Нагельсманн находится в отпуске с марта 2023 года, когда его уволила "Бавария". Он претендовал на должность тренера в "ПСЖ" и "Челси", но отверг оба предложения. 

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