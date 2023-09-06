Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры

Юлиан Нагельсманн во время интервью. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы возглавить новую команду. Он снова сможет поработать с игроками мюнхенского клуба.

Нагельсманн готов возглавить сборную Германии, сообщает Abenzeitung.

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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оказался на грани увольнения. Бундестим не может выиграть четыре матча подряд. Помимо ничьей с Украиной (3:0), Германия уступила Бельгии (2:3), Польше (0:1) и Колумбии (0:2).

Нагельсманн и сборная Германии

Бундестим выступит на Евро-2024 в качестве хозяйки турнира. Команда продолжает подготовку к первенству. В рамках этого процесса подопечным Флика в сентябре предстоит сыграть с Японией и Францией. Если в этих поединках Германия не сможет победить, главного тренера отправят в отставку.

Юлиан Нагельсманн празднует победу. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Основными кандидатами на пост наставника Бундестим являются 36-летний немец Юлиан Нагельсманн и 49-летний австриец Оливер Гласнер. Фаворитом оказался бывший наставник "Баварии", с которым уже провели предварительные переговоры.

Юлиан Нагельсманн находится в отпуске с марта 2023 года, когда его уволила "Бавария". Он претендовал на должность тренера в "ПСЖ" и "Челси", но отверг оба предложения.

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