Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры
Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы возглавить новую команду. Он снова сможет поработать с игроками мюнхенского клуба.
Нагельсманн готов возглавить сборную Германии, сообщает Abenzeitung.
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оказался на грани увольнения. Бундестим не может выиграть четыре матча подряд. Помимо ничьей с Украиной (3:0), Германия уступила Бельгии (2:3), Польше (0:1) и Колумбии (0:2).
Нагельсманн и сборная Германии
Бундестим выступит на Евро-2024 в качестве хозяйки турнира. Команда продолжает подготовку к первенству. В рамках этого процесса подопечным Флика в сентябре предстоит сыграть с Японией и Францией. Если в этих поединках Германия не сможет победить, главного тренера отправят в отставку.
Основными кандидатами на пост наставника Бундестим являются 36-летний немец Юлиан Нагельсманн и 49-летний австриец Оливер Гласнер. Фаворитом оказался бывший наставник "Баварии", с которым уже провели предварительные переговоры.
Юлиан Нагельсманн находится в отпуске с марта 2023 года, когда его уволила "Бавария". Он претендовал на должность тренера в "ПСЖ" и "Челси", но отверг оба предложения.
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