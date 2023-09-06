Бубка прокоментував звинувачення щодо співпраці з росіянами

Сергій Бубка та Геннадій Сартинський. Фото: УНІАН

Колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відповів на звинувачення про наявність бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Відомий у минулому спортсмен заявив, що такі заяви не відповідають реальності.

Бубка не був у Донецьку дев'ять останніх років, цитує ексголову НОК "Українська правда".

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Згідно з результатами розслідування журналістів, Сергій Бубка та його брат Василь володіють фірмою "Монблан", яка активно співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про постачання палива росіянам у Донецькій області.

Сергій Бубка у НОК України. Фото: УНІАН

Що відповів Сергій Бубка

Колишній олімпійський чемпіон категорично відкинув усі звинувачення на адресу своєї родини. Він вважає, що зазнав цілеспрямованого цькування з боку осіб, які зацікавлені в атаці на Бубку.

"Я все життя займався розвитком українського спорту. Завжди боровся за Україну. Але зараз розпочалася спланована акція, метою якої є знищення моєї репутації.

Не маю стосунку до жодного бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Я займаюся лише підтримкою українських спортсменів, а в Донецьку не був із 2014 року", — заявив Сергій Бубка.

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