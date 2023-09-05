Бубка зберіг керівну посаду в МОК

Сергій Бубка залишився в МОК. Фото: Google

Колишній голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зберіг посаду в МОК. Він продовжуватиме працювати головою Комісії з оточення атлетів Міжнародного комітету.

Про це повідомили у МОК.

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Зазначимо, що Бубка перебуває за межами країни та залишив посаду голови НОК України. Його замінив міністр спорту Вадим Гутцайт.

У МОК оновили склади комісій

Бубка, якого не можуть виключити із НОК України через статус члена МОК, залишився керувати Комісією комітету.

Окрім Бубки, свої посади у МОК зберегли колишня гімнастка Віра Передерій, олімпійський чемпіон та у легкій атлетиці Валерій Борзов та президент Олімпійської академії України Марія Булатова.

Передерій залишилась у Комісії з олімпійської освіти, куди також входить відома російська чемпіонка та військовослужбовець Олена Ісінбаєва, яку в Росії почали вважати зрадницею. Раніше колишня спортсменка виїхала з РФ і відмовилася від будь-якої причетності до російських силових структур.

Борзов і Булатова перебувають у Комісії з культури та олімпійської спадщини.

Нагадаємо, раніше Бубка залишив посаду у Міжнародній федерації легкої атлетики.

Також раніше журналісти з'ясували, що компанії Бубки уклали нові контракти з окупантами.

Потім Бубку зарахували до зрадників України.