Гераскевич "огризнувся" Бубці та отримав проблеми з НОК: деталі

Бубка вітає Гераскевича з виступом на Лілліхамері 2016. Фото: Twitter/sergey_bubka

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що в нього почались проблеми через те, що він пішов проти колишнього голови НОКа Сергія Бубки. Почався процес позбавлення спортсмена членства в комісії атлетів Національного олімпійського комітету України після того, як він ініціював голосування про те, щоб відправити клопотання на виконком та асамблею НОК про припинення членства Бубки.

Думкою про те, чим може закінчитися ця історія, відомий скелетоніст поділився з сайтом Glavcom, передають Новини.LIVE

Читайте також:

Нещодавно відбулась комісія атлетів НОК України, на якій Гераскевич вносив пропозицію обговорити питання Бубки.

"Ми публічна організація, ми велика організація, ми працюємо над популяризацією спорту у суспільстві. І немає публічної відповіді, немає публічного спростування цих обвинувачень. Навіть якщо ці звинувачення лунають лише від журналістів, навіть якщо щодо них відсутнє рішення суду, але є суспільна реакція — і спростування ніякого немає", — стверджує спортсмен.

Спортсмена хочуть виключити з комісії атлетів НОК

Гераскевич повідомив, що його попросили не розголошувати деталі справи, оскільки нібито даною інформацією може скористатися "ворог", хоча він не зрозумів, про кого саме йдеться. Тим не менше Владислав вже зрозумів, що його хочуть виключити з комісії спортсменів НОК.

"Чим же закінчиться історія? Я буду, як член НОК, від себе подавати клопотання на етичну комісію, буду подавати клопотання на виконком НОК, я також це буду висвітлювати, тому що я маю на це право. Вже є розуміння, що починається процес позбавлення мого членства в комісії НОК України. З їх боку процес уже почався", — зауважив Гераскевич.

При цьому назвати, хто саме ініціює "полювання на відьом" — НОК чи Мінспорту — спортсмен не наважився.

"Скажемо так, незадоволених останніми новинами людей. Я не можу сказати. Знову ж, я хочу залишитись людиною. Мене попросили на останньому нашому засіданні, щоб ми не розголошували інформацію. Я не буду цього робити. Але я побачив, що починається процес позбавлення мого членства в комісії спортсменів НОК України", – додав Владислав.

Thank you President Thomas Bach for your visit! We appreciate it 🤝 It’s a huge support for Ukrainian 🇺🇦 Olympic family. pic.twitter.com/Z42IzUpCHF — Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 7, 2022

Нагадаємо, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка готує позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його співпрацю з окупантами.

Ексочільник НОК України заперечує інформацію, розслідувачів із Bihus.Info про те, що російська фірма “Монблан”, яка нібито належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам. За даними журналістів, у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер з "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.