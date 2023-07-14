Лише один відомий спортсмен підтримав клопотання про вилучення Бубки з НОК

Легендарний український легкоатлет, ексочільник НОК України Сергій Бубка. Фото: google.com

Відомий коментатор Віталій Волочай підбив підсумки закритої зустрічі Комісії атлетів Національного олімпійського комітету (НОК) України, де було порушено питання про скандал з розслідуванням щодо ексочільника НОК Сергія Бубки. Так, за словами коментатора, учасники зустрічі намагалися згладити ситуацію.

Про це Віталій Волочай розповів у Telegram.

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Хто підтримав клопотання про вилучення Бубки з НОК

Скелетоніст Владислав Гераскевич порушив питання щодо Сергія Бубки, запропонувавши проголосувати за відправлення клопотання до Виконкому та Асамблеї НОК України про вилучення Бубки з членства в НОК. Однак голосування провалилося, адже зараховано лише один голос "за".

"Комісія Атлетів НОК України проголосувала проти. Ще раз, нагадаю, голосували не за звільнення, не за усунення Бубки з НОК, а за клопотання. Тому що комісія атлетів викинути Бубку не може. За був 1 голос. Всі інші були проти, чи утримуюсь. Тобто всі присутні атлети на зустрічі не бачать нічого поганого в тому, що Бубка продає паливо армії РФ, яка потім вбиває українських дітей, їх це влаштовує. Окей. Так і запишемо", — зазначив Волочай.

Крім того, він згадав спортсменів, членів комісії, які не підтримали клопотання щодо Бубки, а саме:

Зантарая Георгій — дзюдо;

Абраменко Олександр — фрістайл;

Андрійцев Валерій — боротьба вільна;

Коб Тетяна — бокс;

Коженкова Анастасія — академічне веслування;

Костевич Олена — стрільба;

Мандзій Андрій — санний спорт;

Рижикова Анна — легка атлетика;

Саладуха Ольга — легка атлетика;

Уманець Ніна — академічне веслування;

Харлан Ольга — фехтування;

Чебан Юрій — веслування на байдарках та каное;

Яценко Олена — гандбол.

Нагадаємо, що російська фірма "Монблан", власниками якої є брати Сергій та Василь Бубка, продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України. До того ж вона співпрацює із загарбниками.

Також ми писали, що олімпійський чемпіон Сергій Бубка готує позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його співпрацю з окупантами. Ексочільник НОК України все заперечує та "захищатиме свою честь".