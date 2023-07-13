Бубка оскаржить розслідування про свою співпрацю з окупантами

Сергій Бубка отримує нагороду від голови МОК Томаса Баха. Фото: Twitter/sergey_bubka

Олімпійський чемпіон Сергій Бубка готує позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його співпрацю з окупантами. Ексочільник НОК України все заперечує та "захищатиме свою честь".

Про це після розмови з ним заявив міністр молоді й спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

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"Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин скоєний. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання. Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити й розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати, як і що", — сказав Гутцайт.

8 липня розслідувачі із Bihus.Info опублікували матеріал, у якому зазначено, що російська фірма “Монблан”, яка нібито належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам. За даними журналістів, у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Вершина "Монблан"

Журналісти стверджують, що займатися бізнесом у Донецьку Бубка розпочав ще у 90-х – це були операції з нерухомістю, торгівля їжею, напоями та пальним. Після 2014 з частини компаній він вийшов, а деякі з них припинили свою діяльність. Проте решта фірм, де одним із засновників вважався Сергій Бубка, за даними Держреєстру юридичних осіб, залишилися працювати навіть після окупації частини Донбасу.

Увагу журналістів із переліку компаній, з якими пов'язаний видатний спортсмен, привернули ТОВ "Спортивний клуб Сергія Бубки", ТОВ "Фірма "Монблан", ТОВ "Укрніколдон", які у 2014 році "перекочували" до реєстрів так званої "ДНР".

Печатки з ініціалами брата Бубки. Фото: Bihus.info

У листопаді минулого року в РФ ухвалили закон, за яким усі юрособи на територіях "ДНР" та "ЛНР" до кінця 2023 року мають привести свої установчі документи у відповідність до російського законодавства. Незабаром усі ці три компанії з'явилися у російському реєстрі юридичних осіб. І це навряд чи було просте перетягування з одного реєстру до іншого, адже ТОВ "Укрніколдон" стало називатися "Август" із збереженням співзасновників та адреси.

Але найбільше відзначилося ТОВ "Фірма "Монблан", яке торгує пальним. Компанія змінила склад співзасновників — якщо в українському держреєстрі юросіб співзасновниками значилися сам Бубка, його брат Василь та мати Валентина, то в російському реєстрі матір із переліку засновників прибрали.

Контракти на закупівлю пального. Фото: Bihus.info

Після окупації Донецька компанію юридично перенесли на той час не окуповану Волноваху та продовжили брати участь в українських тендерах, продаючи бензин, дизель, автогаз, крупи, хлібобулочні вироби на мільйони гривень переважно комунальним підприємствам Донецької області. Востаннє у державних тендерах в Україні фірма брала участь у 2018 році, а вже у 2023 році "Монблан" засвітився у тендерах країни-агресора.

Журналісти знайшли на держплатформі закупівель РФ три контракти на постачання палива на загальну суму 800 тисяч рублів, які фірма уклала у травні 2023 року.

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