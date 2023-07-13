Бубка обжалует расследование о своем сотрудничестве с оккупантами

Сергей Бубка получает награду от главы МОК Томаса Баха. Фото: Twitter/sergey_bubka

Олимпийский чемпион Сергей Бубка готовит иск против журналистов, опубликовавших расследование о его сотрудничестве с оккупантами. Экс-глава НОК Украины все отрицает и будет "защищать свою честь".

Об этом после разговора с ним заявил министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт.

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"Есть два аспекта в этом вопросе. Есть вопрос о каком-то преступлении. Это вопрос в правоохранительные органы. Мы будем ожидать, как они будут рассматривать этот вопрос. Относительно НОК, я уже дал задачу этической комиссии изучить и рассмотреть этот вопрос, возможно, связаться с этической комиссией МОК, чтобы выяснить, как и что", — сказал Гутцайт.

8 июля расследователи из Bihus.Info опубликовали материал, в котором отмечено, что российская фирма "Монблан", якобы принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее террористам. По данным журналистов, в мае 2023 года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей.

Вершина "Монблан"

Журналисты утверждают, что заниматься бизнесом в Донецке Бубка начал еще в 90-х - это были операции с недвижимостью, торговля едой, напитками и горючим. После 2014 года из части компаний он вышел, а некоторые из них прекратили свою деятельность. Однако остальные фирмы, где одним из учредителей считался Сергей Бубка, по данным Госреестра юридических лиц, остались работать даже после оккупации части Донбасса.

Внимание журналистов из перечня компаний, с которыми связан выдающийся спортсмен, привлекли ООО "Спортивный клуб Сергея Бубки", ООО "Фирма "Монблан", ООО "Укрниколдон", которые в 2014 году "перекочевали" в реестры так называемой "ДНР".

Печать с инициалами брата Бубки. Фото: Bihus.info

В ноябре прошлого года в РФ приняли закон, согласно которому все юрлица на территориях "ДНР" и "ЛНР" до конца 2023 года должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством. Вскоре все три компании появились в российском реестре юридических лиц. И это вряд ли было простое перетаскивание из одного реестра в другой, ведь ООО "Укрниколдон" стало называться "Август" с сохранением соучредителей и адреса.

Но больше всего отличилось ООО "Фирма "Монблан", которое торгует горючим. Компания изменила состав соучредителей — если в украинском госреестре юрлиц соучредителями числились сам Бубка, его брат Василий и мать Валентина, то в российском реестре мать из перечня учредителей убрали.

Контракты на закупку горючего. Фото: Bihus.info

После оккупации Донецка компанию юридически перенесли в то время не оккупированную Волноваху и продолжили участвовать в украинских тендерах, продавая бензин, дизель, автогаз, крупы, хлебобулочные изделия на миллионы гривен преимущественно коммунальным предприятиям Донецкой области. В последний раз в государственных тендерах в Украине фирма принимала участие в 2018 году, а уже в 2023 году "Монблан" засветился в тендерах страны-агрессора.

Журналисты обнаружили на госплатформе закупок РФ три контракта на поставку топлива на общую сумму 800 тысяч рублей, которые фирма заключила в мае 2023 года.

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