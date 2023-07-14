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Лишь один известный спортсмен поддержал ходатайство об изъятии Бубки из НОК

14 июля 2023 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лишь один известный спортсмен поддержал ходатайство об изъятии Бубки из НОК
Легендарный украинский легкоатлет, экс-руководитель НОК Украины Сергей Бубка. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Известный комментатор Виталий Волочай подвел итоги закрытой встречи Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, где был поднят вопрос о скандале с расследованием экс-главы НОК Сергея Бубки. Так, по словам комментатора, участники встречи пытались сгладить ситуацию.

Об этом Виталий Волочай рассказал в Telegram.

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Кто поддержал ходатайство об изъятии Бубки из НОК

Скелетонист Владислав Гераскевич поднял вопрос о Сергее Бубке, предложив проголосовать за отправку ходатайства в Исполком и Ассамблею НОК Украины об изъятии Бубки из членства в НОК. Однако голосование провалилось, ведь зачислен только один голос "за".

"Комиссия Атлетов НОК Украины проголосовала против. Еще раз, напомню, голосовали не за увольнение, не за устранение Бубки из НОК, а за ходатайство. Потому что комиссия атлетов выбросить Бубку не может. За был 1 голос. Все остальные были против, либо воздерживаюсь. То есть все присутствующие атлеты на встрече не видят ничего плохого в том, что Бубка продает топливо армии РФ, которая потом убивает украинских детей, их это устраивает. Окей. Так и запишем", — отметил Волочай.

Кроме того, он упомянул спортсменов, членов комиссии, которые не поддержали ходатайство относительно Бубки:

  • Зантарая Георгий — дзюдо;
  • Абраменко Александр — фристайл;
  • Андрийцев Валерий — борьба свободная;
  • Коб Татьяна — бокс;
  • Коженкова Анастасия — академическая гребли;
  • Костевич Елена — стрельба;
  • Мандзий Андрей — санный спорт;
  • Рыжикова Анна — легкая атлетика;
  • Солодуха Ольга — легкая атлетика;
  • Уманец Нина — академическая гребли;
  • Харлан Ольга — фехтование;
  • Чебан Юрий — гребли на байдарках и каноэ;
  • Яценко Елена — гандбол.

Напомним, что российская фирма Монблан, владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжает работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.

Также мы писали, что олимпийский чемпион Сергей Бубка готовит иск против журналистов, опубликовавших расследование о его сотрудничестве с оккупантами. Экс-руководитель НОК Украины все отрицает и будет "защищать свою честь".

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