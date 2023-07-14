Лишь один известный спортсмен поддержал ходатайство об изъятии Бубки из НОК
Известный комментатор Виталий Волочай подвел итоги закрытой встречи Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, где был поднят вопрос о скандале с расследованием экс-главы НОК Сергея Бубки. Так, по словам комментатора, участники встречи пытались сгладить ситуацию.
Об этом Виталий Волочай рассказал в Telegram.
Кто поддержал ходатайство об изъятии Бубки из НОК
Скелетонист Владислав Гераскевич поднял вопрос о Сергее Бубке, предложив проголосовать за отправку ходатайства в Исполком и Ассамблею НОК Украины об изъятии Бубки из членства в НОК. Однако голосование провалилось, ведь зачислен только один голос "за".
"Комиссия Атлетов НОК Украины проголосовала против. Еще раз, напомню, голосовали не за увольнение, не за устранение Бубки из НОК, а за ходатайство. Потому что комиссия атлетов выбросить Бубку не может. За был 1 голос. Все остальные были против, либо воздерживаюсь. То есть все присутствующие атлеты на встрече не видят ничего плохого в том, что Бубка продает топливо армии РФ, которая потом убивает украинских детей, их это устраивает. Окей. Так и запишем", — отметил Волочай.
Кроме того, он упомянул спортсменов, членов комиссии, которые не поддержали ходатайство относительно Бубки:
- Зантарая Георгий — дзюдо;
- Абраменко Александр — фристайл;
- Андрийцев Валерий — борьба свободная;
- Коб Татьяна — бокс;
- Коженкова Анастасия — академическая гребли;
- Костевич Елена — стрельба;
- Мандзий Андрей — санный спорт;
- Рыжикова Анна — легкая атлетика;
- Солодуха Ольга — легкая атлетика;
- Уманец Нина — академическая гребли;
- Харлан Ольга — фехтование;
- Чебан Юрий — гребли на байдарках и каноэ;
- Яценко Елена — гандбол.
Напомним, что российская фирма Монблан, владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжает работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.
Также мы писали, что олимпийский чемпион Сергей Бубка готовит иск против журналистов, опубликовавших расследование о его сотрудничестве с оккупантами. Экс-руководитель НОК Украины все отрицает и будет "защищать свою честь".