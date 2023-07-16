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Гераскевич "огрызнулся" Бубке и получил проблемы с НОК: детали

16 июля 2023 22:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Гераскевич "огрызнулся" Бубке и получил проблемы с НОК: детали
Бубка поздравляет Гераскевича с выступлением на Лиллихамере 2016. Фото: Twitter/sergey_bubka
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что у него начались проблемы из-за того, что он пошел против бывшего главы НОКа Сергея Бубки. Начался процесс лишения спортсмена членства в комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины после того, как он инициировал голосование о том, чтобы отправить ходатайство на исполком и ассамблею НОК о прекращении членства Бубки.

Мнением о том, чем может закончиться эта история, известный скелетонист поделился с сайтом Glavcom, передают Новини.LIVE

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Недавно прошла комиссия атлетов НОК Украины, на которой Гераскевич вносил предложение обсудить вопросы Бубки.

"Мы публичная организация, мы большая организация, мы работаем над популяризацией спорта в обществе. И нет публичного ответа, нет публичного опровержения этих обвинений. Даже если эти обвинения раздаются только от журналистов, даже если относительно них отсутствует решение суда, но есть общественная реакция и опровержения никакого нет", — утверждает спортсмен.

Спортсмена хотят исключить из комиссии атлетов НОК

Гераскевич сообщил, что его попросили не разглашать детали дела, поскольку якобы данной информацией может воспользоваться "враг", хотя он не понял о ком именно идет речь. Тем не менее Владислав уже понял, что его хотят исключить из комиссии спортсменов НОК.

"Чем же закончится история? Я буду, как член НОК, от себя подавать ходатайство на этическую комиссию. Буду подавать ходатайство на исполком НОК, я тоже это буду освещать, потому что я имею на это право. Уже есть понимание, что начинается процесс лишения" моего членства в комиссии НОК Украины. С их стороны процесс уже начался", — заметил Гераскевич.

При этом назвать кто именно инициирует "охоту на ведьм" НОК или Минспорта спортсмен не решился.

"Скажем так, недовольных последними новостями людей. Я не могу сказать. Опять же я хочу остаться человеком. Меня попросили на последнем нашем заседании, чтобы мы не разглашали информацию. Я не буду этого делать. Но я увидел, что начинается процесс лишения моего членства". в комиссии спортсменов НОК Украины", — добавил Владислав.

Напомним, Олимпийский чемпион Сергей Бубка готовит иск против журналистов, опубликовавших расследование о его сотрудничестве с оккупантами.

Эксочельщик НОК Украины отрицает информацию, расследователей из Bihus.Info о том, что российская фирма "Монблан", якобы принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее террористам. По данным журналистов, в мае 2023 года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей.

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