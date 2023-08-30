Сергея Бубку причислили к предателям Украины
Бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка был обвинен в серьезном преступлении. Экс-чемпиона мира по легкой атлетике обвинили в предательстве.
Бубка оказался внесен движением "Честно" в "Реестр Zрадників".
Сергей Бубка и его брат Василий Бубка попали в реестр предателей за сотрудничество с российскими оккупантами. Одна из компаний бівшего спортсмена продает интервентам горючие и ведет деловую деятельность на временно оккупированных территориях.
Обвинение против Бубки
Бывший глава НОК Украины не отрицает, что в Донецке до сих пор живут его мама и старший брат. Однако он не комментирует информацию о бизнесе на временно оккупированных территориях. При этом журналисты установили, что часть этого бизнеса до сих пор принадлежит Сергею Бубке.
Речь идет об ООО "Фирма "Монблан". Оно было внесено в российские реестры с одним отличием от украинской информации. Начиная с 2023 году "Монблан" участвует в российских тендерах. В частности, речь идет о поставках топлива российским войскам.
В СБУ уже ведут досудебное расследование о связях компании Сергея Бубки с Россией.
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