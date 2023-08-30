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Сергея Бубку причислили к предателям Украины

30 августа 2023 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сергея Бубку причислили к предателям Украины
Сергей Бубка в НОК Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка был обвинен в серьезном преступлении. Экс-чемпиона мира по легкой атлетике обвинили в предательстве. 

Бубка оказался внесен движением "Честно" в "Реестр Zрадників".

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Сергей Бубка и его брат Василий Бубка попали в реестр предателей за сотрудничество с российскими оккупантами. Одна из компаний бівшего спортсмена продает интервентам горючие и ведет деловую деятельность на временно оккупированных территориях. 

Сергей Бубка
Сергей Бубка и Дарина Билодид. Фото: УНИАН

Обвинение против Бубки 

Бывший глава НОК Украины не отрицает, что в Донецке до сих пор живут его мама и старший брат. Однако он не комментирует информацию о бизнесе на временно оккупированных территориях. При этом журналисты установили, что часть этого бизнеса до сих пор принадлежит Сергею Бубке. 

Реестр предателей
"Реестр предателей". Скриншот "Рух Чесно" 

Речь идет об ООО "Фирма "Монблан". Оно было внесено в российские реестры с одним отличием от украинской информации. Начиная с 2023 году "Монблан" участвует в российских тендерах. В частности, речь идет о поставках топлива российским войскам.

В СБУ уже ведут досудебное расследование о связях компании Сергея Бубки с Россией. 

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