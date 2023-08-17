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Украинская олимпийская чемпионка вошла в совет World Athletics: Бубка покинул организацию

17 августа 2023 16:40
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Агабекян Карен
редактор
Украинская олимпийская чемпионка вошла в совет World Athletics: Бубка покинул организацию
Сергей Бубка. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Всемирной организации легкой атлетики (World Athletics) произошел конгресс, на котором принимали важные кадровые вопросы. Два назначения касались представителей Украины.

Олимпийская чемпионка Наталья Добрынская получила должность, а победитель ОИ и мировой рекордсмен Сергей Бубка ее потерял, сообщил World Athletics.

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Ранее Бубка также ушел из должности главы НОК Украины. Затем в сети появилось расследование о сотрудничестве компании, где он значится одним из учредителей, с российскими боевиками из ОРДЛО. В отместку легенда спорта угрожал подать в суд на журналистов.

Наталья Добрынская. Фото: Google

Украинцы остались в World Athletics

Олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом Сергей Бубка 22 года работал в World Athletics. На должности вице-президента организации его заменит колумбийка Химена Рестрепо.

Рокировка стала возможной из-за решения Бубки не баллотироваться. Если бы он решил остаться, то за него несомненно проголосовало бы большинство голосов. В подобных спортивных международных федерациях редко меняют руководителей, если они сами того не хотят.

Украинская олимпийская чемпионка-2008 по семиборью Наталья Добрынская вошла в состав руководящего совета World Athletics.

Титулованная украинская легкоатлетка была избрана в числе 13 представителей совета.

Напомним, лишь один известный спортсмен поддержал ходатайство об исключении Бубки из НОК.

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