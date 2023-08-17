Украинская олимпийская чемпионка вошла в совет World Athletics: Бубка покинул организацию

Сергей Бубка. Фото: Google

Во Всемирной организации легкой атлетики (World Athletics) произошел конгресс, на котором принимали важные кадровые вопросы. Два назначения касались представителей Украины.

Олимпийская чемпионка Наталья Добрынская получила должность, а победитель ОИ и мировой рекордсмен Сергей Бубка ее потерял, сообщил World Athletics.

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Ранее Бубка также ушел из должности главы НОК Украины. Затем в сети появилось расследование о сотрудничестве компании, где он значится одним из учредителей, с российскими боевиками из ОРДЛО. В отместку легенда спорта угрожал подать в суд на журналистов.

Наталья Добрынская. Фото: Google

Украинцы остались в World Athletics

Олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом Сергей Бубка 22 года работал в World Athletics. На должности вице-президента организации его заменит колумбийка Химена Рестрепо.

Рокировка стала возможной из-за решения Бубки не баллотироваться. Если бы он решил остаться, то за него несомненно проголосовало бы большинство голосов. В подобных спортивных международных федерациях редко меняют руководителей, если они сами того не хотят.

Украинская олимпийская чемпионка-2008 по семиборью Наталья Добрынская вошла в состав руководящего совета World Athletics.

Титулованная украинская легкоатлетка была избрана в числе 13 представителей совета.

Напомним, лишь один известный спортсмен поддержал ходатайство об исключении Бубки из НОК.

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