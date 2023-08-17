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Українська олімпійська чемпіонка увійшла до ради World Athletics: Бубка залишив організацію

17 серпня 2023 16:40
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Агабекян Карен
редактор
Українська олімпійська чемпіонка увійшла до ради World Athletics: Бубка залишив організацію
Сергій Бубка. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Всесвітній організації легкої атлетики (World Athletics) відбувся конгрес, на якому приймали важливі кадрові питання. Два призначення стосувалися представників України.

Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська здобула посаду, а переможець ОІ та світовий рекордсмен Сергій Бубка її втратив, повідомив World Athletics.

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Раніше Бубка також пішов із посади голови НОК України. Потім у мережі з'явилося розслідування про співпрацю компанії, де він значиться одним із засновників, із російськими бойовиками з ОРДЛО. У помсту легенда спорту погрожувала подати до суду на журналістів.

Наталія Добринська. Фото: Google

Українці залишилися у World Athletics

Олімпійський чемпіон 1988 року зі стрибків із жердиною Сергій Бубка 22 роки працював у World Athletics. На посаді віцепрезидента організації його замінить колумбійка Хімена Рестрепо.

Зміна українця стала можлива через рішення Бубки не балотуватися. Якби він вирішив залишитися, то за нього безперечно проголосувала б більшість голосів. У таких спортивних міжнародних федераціях рідко змінюють керівників, якщо вони того не хочуть.

Українська олімпійська чемпіонка-2008 з семиборства Наталія Добринська увійшла до складу керівної ради World Athletics.

Титуловану українську легкоатлетку було обрано до 13 представників ради.

Нагадаємо, лише один відомий спортсмен підтримав клопотання про виключення Бубки із НОК.

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