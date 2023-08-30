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Сергія Бубку зарахували до зрадників України

30 серпня 2023 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сергія Бубку зарахували до зрадників України
Сергій Бубка у НОК України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишнього президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку звинуватили у серйозному злочині. Ексчемпіона світу з легкої атлетики звинуватили у зраді.

Бубка виявився внесеним рухом "Чесно" до "Реєстру Zрадників".

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Сергій Бубка та його брат Василь Бубка потрапили до реєстру зрадників за співпрацю з російськими окупантами. Одна з компаній білого спортсмена продає інтервентам паливні та веде ділову діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Сергій Бубка
Сергій Бубка та Дарина Білодід. Фото: УНІАН

Звинувачення проти Бубки

Колишній глава НОК України не заперечує, що у Донецьку досі живуть його мама та старший брат. Однак він не коментує інформацію про бізнес на тимчасово окупованих територіях. При цьому журналісти встановили, що частина цього бізнесу досі належить Сергію Бубці.

Реєстр зрадників
"Реєстр зрадників". Скриншот "Рух Чесно"

Йдеться про ТОВ "Фірма "Монблан". Воно було внесено до російських реєстрів з однією відмінністю від української інформації. Починаючи з 2023 року "Монблан" бере участь у російських тендерах. Зокрема, йдеться про постачання палива російським військам.

У СБУ вже ведуть досудове розслідування зв'язків компанії Сергія Бубки з Росією.

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