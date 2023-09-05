Бубка сохранил руководящую должность в МОК

Сергей Бубка остался в МОК. Фото: Google

Бывший глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил должность в МОК. Он продолжит работать главой Комиссии по окружению атлетов Международного комитета.

Об этом сообщили в МОК.

Читайте также:

Отметим, что Бубка пребывает за пределами страны и покинул должность главы НОК Украины. Его заменил на должности министр спорта Вадим Гутцайт.

В МОК обновили составы комиссий

Бубка, которого не могут исключить из НОК Украины из-за статуса члена МОК, остался руководить Комиссией комитета.

Кроме Бубки, свои должности в МОК сохранили бывшая гимнастка Вера Передерий, олимпийский чемпион и в легкой атлетике Валерий Борзов и президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова.

Передерий состоит в Комиссии по олимпийскому образованию, куда также входит прославленная российская чемпионка и военнослужащая Елена Исинбаева, которую в России начали считать предательницей. Ранее бывшая спортсменка выехала из РФ и отказалась от любой причастности к российским силовым структурам.

Борзов и Булатова состоят в Комиссии по культуре и олимпийскому наследию.

Напомним, ранее Бубка покинул должность в Международной федерации легкой атлетики.

Также ранее журналисты выяснили, что компании Бубки заключили новые контракты с оккупантами.

Затем Бубку причислили к предателям Украины.