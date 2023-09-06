Бубка прокомментировал обвинения про сотрудничество с россиянами

Сергей Бубка та Геннадий Сартинский. Фото: УНИАН

Бывший президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка ответил на обвинения о наличии бизнеса на временно оккупированных территориях. Известный в прошлом спортсмен заявил, что такие заявления не отвечают реальности.

Бубка не был в Донецке девять последних лет, цитирует экс-главу НОК "Украинская правда".

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Согласно результатам расследования журналистов, Сергей Бубка и его брат Василий владеют фирмой "Монблан", которая активно сотрудничает с россиянами на временно оккупированных территориях. Речь идет о поставках топлива россиянам в Донецкой области.

Сергей Бубка в НОК Украины. Фото: УНИАН

Что ответил Сергей Бубка

Бывший олимпийский чемпион категорически отверг все обвинения в адрес своей семьи. Он считает, что подвергся целенаправленной травле со стороны лиц, которые заинтересованы в атаке на Бубку.

"Я всю жизнь занимался развитием украинского спорта. Всегда боролся за Украину. Но сейчас началась спланированная акция, целью которой является уничтожение моей репутации.

Не имею отношения ни к одному бизнесу на временно оккупированных территориях. Я занимаюсь только поддержкой украинских спортсменов, а в Донецке не был с 2014 года", — заявил Сергей Бубка.

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